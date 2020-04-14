Цены в магазинах. Ждать ли повышения?

Россиян волнуют новости о возможном повышении цен, люди сталкиваются с изменениями ценников в магазинах. В нашем эфире мы обсудим то на какие товары и по каким причинам цены изменятся, какая продукция не подорожает, а какая может подешеветь. Мы ответим на вопрос, какие меры могут быть приняты для сдерживания цен, какая работа ведется с производителями социально значимых товаров. Как ситуация с коронавирусом повлияла на производство и спрос?