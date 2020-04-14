Голая Самойлова озадачила поклонников философским текстом о поиске себя

Москва, 14 апреля. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, подавшая на развод, рассказала поклонникам, как складывается ее жизнь без мужа.

Блогер регулярно публикует посты, посвященные семье, в частности, сторис с детьми и совместные в ними фотографии. На днях модель откровенно рассказала, как складывается у нее жизнь после судьбоносного решения — расстаться с Джиганом.

Самойлова сообщила интернет-пользователям, что сейчас «знакомится с собой» и занимается поиском себя, поскольку у нее появилось для этого занятия время. По ее словам, она разбирается со своими желаниями и интересами, которые возникают у свободной женщины.

«Теперь я могу делать то, что хочется мне. Какое странное и давно забытое чувство. Я не в депрессии и не в запое. Конечно мне не по себе... Но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная», — написала девушка, прикрепив фотографию в купальнике.

В Сети философское высказывание жены Джигана вызвало недоумение. Многие фолловеры осудили блогера за оголенное тело.

«И как всегда голая. Вы когда-нибудь тело прикрываете?», «Все так трудно, такой стресс, но всегда в бикини фоткаемся», «Нужно уже одеться и перестать ныть», — написали интернет-пользователи.

Семейная идиллия Джигана и Оксаны Самойловой рухнула после рождения долгожданного сына. Недавно девушка приняла решение развестись с хип-хоп-исполнителем, причиной стали вопиющее поведение Джигана и его отношение к жене.