Перенджиев рассказал, как США пытаются переложить на КНР вину за пандемию COVID-19

Москва, 14 апреля. Расследование властей США об истоках пандемии коронавируса призвано замаскировать роль Вашингтона в распространении заболевания. Такую точку зрения высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Сенат США инициировал расследование, в котором американские парламентарии пытаются найти факты вины в начале эпидемии со стороны Китая и даже ВОЗ. В разговоре с корреспондентом «Экономика сегодня» эксперт отметил, что в данном случае речь идет исключительно о пропаганде, а не намерениях установить действительные причины сложившегося положения.

«Когда Соединенные Штаты делают публичные громкие заявления, значит на самом деле речь идет совершенно о другом. <…> Обычно расследования проводятся тихо и не сопровождаются бравурными заявлениями», — заявил Перенджиев.

Однако факты говорят о том, что к распространению SARS-CoV-2 причастен Вашингтон. По одной из версий, привезти вирус в Китай могли представители Пентагона, которые участвовали во Всемирных военных играх, прошедших в Ухани в октябре 2019 года, то есть за два месяца до первых случаев заражения.

«Ветеранские круги в Америке делали публикации, в которых подробно рассказано, как коронавирус был завезен в Ухань в октябре военными. Но все пошло не по плану — вирус попал в США после Китая», — пояснил эксперт.

Известно, что в США сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация. Страна занимает первое место в мире как по количеству зараженных, так и по числу жертв пандемии. Перенджиев считает, что своим расследованием власти США пытаются снять с себя ответственность за сегодняшнюю ситуацию.

Еще одной причиной расследовательской активности в Вашингтоне является попытка в очередной раз нанести ущерб Китаю, в дополнение к неудавшимся торговым войнам США.