В Госдуме предложили административную амнистию в честь 75-летия Победы

Москва, 14 апреля. Российские власти могут объявить амнистию всем осужденным по административным делам в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. С такой инициативой во вторник выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«В Госдуму внесено уже несколько проектов постановлений, предусматривающих уголовную амнистию. Если уж мы собираемся освобождать от наказания лиц, совершивших уголовные преступления, то уж нарушителей КоАП тем более надо амнистировать», — рассказал депутат «Парламентской газете».

По его словам, административная амнистия не только упростит жизнь россиянам, но и поможет правоохранительным органам, которые сегодня испытывают некоторые проблемы в связи с переходом на единую электронную систему. Накопившиеся за долгие годы ошибки и путаница в документах замедляют работу правоохранителей. В некоторых документах перепутаны адреса, в других — неправильно написаны фамилии.

В этих условиях, считает Лысаков, необходимо перезапустить электронную базу и начать все с нуля, объявив амнистию. Это будет хорошим подспорьем для системы учета правонарушений МВД и ГИБДД.

В первую очередь административная амнистия должна затронуть водителей, нарушивших ПДД. В прошлом году им были выписаны штрафы на общую сумму 142,1 млн рублей, 35 млн из которых до сих пор не оплачены. Впрочем, Лысаков считает, списать «долги» можно только за правонарушения, в которых не было признаков насильственных действий и пострадавших. Граждане, севшие за руль в нетрезвом состоянии, или сбившие человека, по мнению депутата, не должны попасть под амнистию.