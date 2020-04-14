Татарстан ввел обязательный карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Казань, 14 апреля. Прибывающие в Республику Татарстан из Москвы и Петербурга граждане должны самоизолироваться на две недели. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства региона.

Также провести 14-дней в карантине должны будут и те, кто проживает с людьми, прилетевшими из Москвы и Северной столицы. Отмечается, что при первых симптомах заболевания, люди должны незамедлительно обратиться к медикам. Врачей нужно вызвать на дом и не идти в медицинские учреждения. Подобное правило распространяется не только на прибывающих в город, но и на тех, кто принимает гостей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Подобные ограничительные меры касаются также и тех, кто прибывает в республику из-за границы.

На сегодняшний день в Республике Татарстане официально зарегистрировано 107 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 17 человек. Отмечается, что в стационарах и на дому лечение проходят 90 человек.