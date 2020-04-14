Лондон, 14 апреля. Инвестбанкир, экс-глава Deutsche Bank Игорь Ложевский умер в Лондоне на 64-м году жизни после непродолжительной болезни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Лондонской биржи.

В компании En+ Group, членом совета директоров которой был Ложевский, уточнили, что он скончался 12 апреля, но не уточнили, что именно стало причиной смерти. Источник ТАСС утверждает, что у банкира был обнаружен коронавирус.

По данным на 14 апреля, число заразившихся COVID-19 в Великобритании достигло 88 621. 11 329 заболевших погибли. Среди тех, кто заболел коронавирусной инфекцией был и британский премьер Борис Джонсон, и принц Чарльз. И если у члена королевской семьи болезнь протекала в достаточно легкой форме, то Джонсон был вынужден лечь в больницу, где его поместили в отделение интенсивной терапии.

