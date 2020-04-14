Рейтинг Башара Асада падает: кто может сменить его на посту президента Сирии

Президентские выборы в Сирии назначены на сентябрь 2021 года. Получится ли у Башара Асада удержаться на своем посту, и кто может занять его место — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Асад теряет позиции

Как выяснили социологи российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), рейтинг действующего президента Сирии Башара Асада падает на фоне коррупции и экономических проблем в ближневосточной стране. Всего 32% опрошенных заявили, что готовы поддержать его на предстоящих выборах.

После того как Россия помогла правительственным войскам разгромить террористическое «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), в Сирии установился мир. В условиях войны люди были готовы мириться с тяжелой экономической ситуацией в обмен на безопасность – однако в мирное время запросы общества возросли, отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Перед президентскими выборами Башару Асаду придется доказать, что он способен вывести Сирию из разрухи и наладить экономику страны. В противном случае найдется немало конкурентов, готовых занять его место.

Имад Хамис

Действующий премьер-министр Сирии Имад Хамис может претендовать на президентский пост как политик с многолетним опытом работы на ключевых государственных должностях. Прежде чем возглавить правительство в 2016 году, он был министром электроэнергетики, а до этого возглавлял общественную корпорацию по распределению электроэнергии — сначала в провинции Дамаск, а затем во всей Сирии. На своем посту он смог обеспечить Сирию электричеством в военное время.

Имад Хамис — суннит, что привлечет на его сторону значительную часть сирийского электората, так как мусульмане-сунниты составляют 75% населения страны. Он — сильный кандидат во власти, вполне способный составить конкуренцию действующему президенту страны.

Однако против Хамиса может сыграть причастность к коррупционным схемам по незаконной продаже электроэнергии за рубеж и другим махинациям с ресурсами, в которых он был замечен.

Ахмад Джабра

Председатель движения «Сирия завтра», глава «египетской платформы» сирийской оппозиции Ахмад Джабра способен стать одним из важнейших кандидатов от оппозиции на выборах 2021 года.

Джабру, который находится в оппозиции к клану Асадов еще с 90-х годов прошлого века, поддерживают политические силы в Объединенных Арабских Эмиратах и Египте. У него хорошие связи со всеми сторонами конфликта в Сирии — как среди различных платформ оппозиции и в курдском «Сирийском демократическом совете», так и в правительстве Башара Асада. Кроме того, Джабра поддерживает контакты с внешними политическими силами — Россией, Саудовской Аравией и США.

На президентских выборах Ахмад Джабра способен стать компромиссной фигурой, и добиваться успеха, используя поддержку самых разных сил внутри и вне Сирии.

Сухейль Сулейман аль-Хасан

Бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Сухейль аль-Хасан, командующий 25-й дивизии сил специального назначения (бывшие «Силы Тигра») прославился как один из самых результативных военачальников сирийского конфликта. Война с международным терроризмом в Сирии закончена и генерал может возглавить крупную политическую силу.

Сухейль аль-Хасан пользуется огромной популярностью среди военных и гражданских как воин-освободитель, который успешно воевал против ИГ и других террористических группировок в самых сложных условиях. Арабские СМИ неоднократно называли его возможным преемником Башара Асада на посту президента Сирии.

У награжденного российским Орденом Дружбы генерала тесные связи с военными чинами и руководством России. Москва может поддержать Сухейля аль-Хасана в сирийской политике, как проверенного временем партнера.

Абдуррахман Мустафа

Президент Временного правительства Сирии Абдурахман Мустафа руководит территорией Сирии, находящейся под контролем протурецкой оппозиции и является сильнейшим конкурентом Башара Асада от оппозиции.

Абдуррахман Мустафа — туркоман, представитель одного из крупнейших национальных меньшинств Сирии, и с 2014 года возглавляет Ассамблею сирийских туркоманов, которая официально представляла дипломатическую часть сирийской оппозиции на переговорах в Женеве.

Используя турецкую поддержку и влияние на севере Сирии, Абдуррахман Мустафа может стать кандидатом на пост президента Сирии на выборах 2021 года.

Рияд Фарид Хиджаб

Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб является самым высокопоставленным чиновником, примкнувшим к сирийской оппозиции. Он обладает огромным политическим опытом – он был губернатором сирийских провинций Эль-Кунейтра и Латакия, а также министром сельского хозяйства.

На переговорах в Женеве Рияд Хиджаб возглавил «эр-риядскую платформу» сирийской оппозиции, получив поддержку от Саудовской Аравии и Турции.

После провала женевского переговорного процесса Хиджаб вернулся в политику в 2019 году, делая через прессу заявления о положении дел в Сирии. Получив необходимую поддержку из-за рубежа, он способен побороться за пост президента Сирии в 2021 году.

Мансур Аззам

Сирийский политик друзского происхождения, министр по делам президента Мансур Аззам является видной фигурой, представляющей Дамаск в разных странах мира, в том числе в РФ.

Аззам является доверенным лицом президента Асада и активно представляет Сирию за рубежном: так, в 2019 году он принимал участие в работе постоянного комитета по торговому, экономическому, техническому и научному сотрудничеству с Россией. В феврале 2020 года он с рабочим визитом посетил Москву, где встречался с вице-премьером Юрием Борисовым и замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Как политик с обширными связями в Сирии и за ее пределами, а также многолетним опытом работы на руководящих должностях, Мансур Аззам может претендовать на президентский пост на предстоящих в 2021 году выборах.

Времени осталось мало

Харизматичных и влиятельных лидеров, готовых занять место Башара Асада достаточно, однако действующий президент Сирии еще может спасти свое положение. Для этого ему нужно создать благоприятный экономический климат для иностранных бизнесменов, в первую очередь из России. Только в этом случае Асад может решить проблемы с бедностью и коррупцией в своей стране, а значит и вернуть себе доверие граждан Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.