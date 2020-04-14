В России резко возросли цены на автомобили

Москва, 14 апреля. Автомобили в России заметно подорожали вопреки снижению спроса из-за распространения коронавирусной инфекции.

Производители и импортеры не стали сдерживать рост цен на автомобили в России. Аналитики считают, что причиной стало недавнее снижение курса рубля. Так, за первый квартал этого года стоимость автомобилей марки Hyundai в среднем выросла на 2%, а Volvo — на 2–3%.

Машины марки Cadillac и Chevrolet сейчас продаются на 4,7% дороже, а стоимость автомобилей Audi выросла в среднем на 2,5%, Jeep – на 3%. Также выросла цена немецкого авто Mercedes Benz (на 3,5%) и Volkswagen (на 3–5%).

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Власти РФ предпринимают все необходимые действия для предотвращения распространения вируса. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, школы и вузы работают дистанционно. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны на фоне пандемии инфекции.