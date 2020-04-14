Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую

Москва, 14 апреля. Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала признак коронавируса, обнаружив который, человеку срочно необходимо обращаться в скорую помощь.

По словам медиков, с большинством симптомов коронавируса можно вылечиться в домашних условиях, но есть признаки, появление которых может говорить о смертельной опасности вируса для человека. Британские специалисты напомнили, что к ключевым симптомам COVID-19 относятся сухой кашель, повышенная температура и головные боли.

Кроме того, у некоторых больных появляются потеря вкуса и состояние полного бессилия. Как пишет издание Express, во время самоизоляции важно наблюдать за цветом своих губ. Если губы посинели, это говорит о недостатке кислорода в крови. Это, в свою очередь, свидетельствует о развитии воспаления легких. Врачи рекомендуют сразу вызывать скорую помощь.

Ранее детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье Евгений Комаровский рассказал, можно ли убить коронавирус горячим феном. Он призвал бороться с коронавирусной инфекцией проверенными методами.

Напомним, он назвал лучшее место, где можно спрятаться от коронавирусной инфекции COVID-2019. Врач пояснил, что те страны, где якобы было зафиксировано мало случаев заболевания коронавирусной инфекции, не подойдут для того, чтобы там укрыться. Комаровский посоветовал отправиться в деревню и напомнил, что распространителем коронавирусной инфекции являются люди.

Власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире. Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.