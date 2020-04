Составлен топ самых популярных песен последнего десятилетия

Лондон, 14 апреля. Корпорация «Би-би-си» составила топ-10 самых популярных песен последнего десятилетия. За основу рейтинга взяли треки, которые чаще всего звучали на британском радио и телевидении.

Первую строчку списка заняла композиция Happy американского рэпера Фарелла Уильямса. Песня использовалась в качестве саундтрека в мультфильме «Гадкий я 2», а в британских чартах она стала восьмой по популярности.

На втором месте оказалась песня Rolling In The Deep певицы Адель. Благодаря этой композиции британская исполнительница получила три премии «Грэмми». Также в топ-3 самых популярны треков по версии «Би-би-си» вошла совместная композиция группы Maroon 5 и Кристины Агилеры Moves Like Jagger, лидировавшая в американских чартах.

В десятку самых популярных треков десятилетия попали песни Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса, Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars группы One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon, передает телеканал «360».

Ранее россияне рассказали, какая музыка поднимает им настроение во время самоизоляции. В карантинном чарте — хиты 1990-х и начала 2000-х: от Mr. Brightside группы The Killers и Zombie группы The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, Иванушек International и группы «Руки вверх!».