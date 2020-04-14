Кадры со сложенными друг на друга трупами в больнице в США шокировали Сеть

Вашингтон, 14 апреля. Фотографии из больницы Sinai-Grace в американском городе Детройт шокировали Сеть — на кадрах запечатлены мешки с погибшими, сложенные друг на друга. Об этом сообщает CNN.

Источники издания, работающие в отделении неотложной помощи больницы в Детройте, поделились жуткими фотографиями, которые показывают, что в настоящее время происходит в госпитале за двенадцатичасовую смену. На снимках видно, что тела хранятся в пустых больничных палатах и навалены друг на друга в холодильных камерах, привезенных на парковку больницы.

Собеседники телеканала подтвердили, что, по крайней мере, одна палата используется для хранения тел, поскольку патологоанатомы не работают в ночные часы, и морг был заполнен.

Работник больницы, комментируя ситуацию со «стопкой» трупов, сообщил, что тела лежали друг на друге из-за того, что медучреждение еще не получило внешние морозильные камеры для хранения тел. В связи с нехваткой места для хранения трупов больница решила заказать переносные холодильные камеры, добавили журналисты.

На сегодняшний день Соединенные Штаты являются лидерами по числу зараженных коронавирусом и летальных исходов. По последним данным, в стране почти 600 тысяч инфицированных, свыше 23 тысяч человек погибли. В пятерку лидеров по числу заболевших коронавирусом вошли Испания, Италия, Франция и Германия, напомнил «Царьград».