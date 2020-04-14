Россия способна ответить на угрозы США в Черном море

Попытки США сохранить мировую гегемонию и диктовать всем свою волю уже не соответствуют историческому моменту; благодаря министру обороны Сергею Шойгу Россия может ответить на любую угрозу. Подробнее о том, зачем американский военный корабль прибыл в Черное море, — в материале Федерального агентства новостей.

Эсминец США зашел в Черное море

Американский эсминец «Портер» вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Сообщается, что силы Черноморского флота в данный момент сопровождают корабль США и следят за его действиями.

Заметим, что за этот год это уже второй заход американских кораблей в Черное море. Так, в феврале в акваторию также вошел оснащенный системами Aegis эсминец «Росс». По заявлению Вашингтона, этим визитом США «укрепляли отношения с региональными партнерами».

За весь 2019 год в Черное море корабли НАТО заходили 13 раз.

Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

Американские традиции

Как отметил политический аналитик, публицист Юрий Голубь, очередной заход эсминца в Черное море вряд ли стоит напрямую связывать с ходом переговоров по нефти, возможными осложнениями на линии противостояния в Донбассе и другими острыми темами российско-американских отношений. Демонстрация флага и вооружения у чужих берегов — традиционный для Вашингтона способ давления и применяется вне зависимости от конкретных политических поводов.

«Тем не менее установленные на корабле «томагавки» — реальная, ощутимая угроза как для наших военных объектов, так и для городов южной и центральной России. Подобные заходы призваны регулярно демонстрировать военную мощь. готовность ее применить и, очевидно, по мысли политиков США, должны создавать необходимый постоянный фон агрессивной внешней политики», — пояснил аналитик.

Черноморский флот эффективно реагирует на подобные демонстрации, сопровождает корабли, предостерегая «гостей» от возможных провокаций. И это вселяет уверенность, что никаких провокаций не будет, заключил эксперт.

США не делают выводы

По мнению политолога Андрея Иванова, проблема в том, что американцы не делают выводы. У них критическая ситуация с эпидемией коронавируса, это момент задуматься над собственной социальной организацией и отношениями с внешним миром.

«Вот эта беда с пандемией отлично показала, что работает, а что уже отжило. Так вот попытки США сохранить мировую гегемонию и диктовать всем свою волю уже не соответствуют историческому моменту. Но американские власти решили, что надо просто усилить старые методы. Спрашивается, для чего они сейчас приплыли в Черное море? Чтобы показать свою силу России. Но благодаря усилиям Сергея Шойгу наша страна может ответить на любую угрозу. Акция американцев полностью бессмысленна», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог обратил внимание, что Россия следит за ситуацией и реагирует спокойно. Фактически американская сторона показывает свою неадекватность, но тем самым только приближает свой крах.