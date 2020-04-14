Переодевшаяся в костюм советской школьницы Екатерина Климова удивила фанатов

Москва, 14 апреля. Известная российская актриса Екатерина Климова примерила костюм советской школьницы, сидя дома на карантине.

42-летняя артистка надела белый фартук и сделала классическую для учениц того времени прическу с бантиками. Довершают образ очки и книжка в руках.

«Снова в школу! Самое время заниматься саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — пишет она в Instgram.

Интернет-пользователи весьма благосклонно отнеслись к эксперименту Климовой, отметив, что костюм школьницы ей весьма идет.

«Вот это школьница!», «Ролевые игры», «Самая красивая ученица», — пишут в комментариях.

А в ком-то данное фото всколыхнуло ностальгию, пишет «Вечерняя Москва».

«Девочки! Какими же мы были красивыми в этих кружевных фартучках», — пишет одна из подписчиц.

Отметим, что Климова оказалась не единственной знаменитостью, кто развлекается странными фотографиями на карантине. Ранее поп-певица Валерия выложила снимок, на котором она предстает полностью обнаженной, а вместо платья у нее привязанная к талии ремнем подушка. Ее супруг — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, признался, что был несколько сбит с толку, когда увидел жену в этом образе.

А за несколько дней до этого отметился муж Наташи Королевой Тарзан, который залез под живую изгородь, имеющую форму слона, и снялся у «животного» между ног. Стриптизер таким образом решил развеселить своих подписчиков и отвлечь их от мрачных мыслей о карантине.