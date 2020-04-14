Три вакцины против коронавируса допущены к клиническим испытаниям в Китае

Пекин, 14 апреля. Власти Китая допустили к клиническим испытаниям три вакцины против COVID-19, разработанные местными специалистами. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента по научно-техническому развитию Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

По его словам, первым одобренным препаратом была вакцина на основе аденовирусного вектора, созданная научной группой под руководством академика Чэнь Вэя. Отмечается, что это первая в мире вакцина, которая была допущена до второго этапа тестов, — китайские медики начали набирать для этой цели добровольцев еще на прошлой неделе.

Кроме того, одобрение властей получил препарат, разработанный учеными Уханьского института биопрепаратов и Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук. Третью допущенную вакцину создала компания Sinovac Research & Development Co из Пекина.

Ранее сообщалось о том, что США передали России штамм коронавируса для создания новой вакцины против него. Частицы вируса SARS-CoV-2 были доставлены в специальном контейнере, в котором поддерживалась необходимая температура, передает телеканал «360».

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Властям КНР удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, однако эпицентр распространения переместился в США и Европу.