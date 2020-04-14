Гурцкая заявила, что в рамках Общественной палаты продолжит защищать интересы россиян

Известная российская певица Диана Гурцкая призналась, что для нее большая честь быть вновь включенной в состав Общественной палаты РФ, и она будет счастлива помочь хотя бы одному человеку.

Заслуженная артистка России, основатель попечительского совета благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая прокомментировала Федеральному агентству новостей утверждение президентом страны Владимиром Путиным нового состава Общественной палаты, в котором среди 40 членов оказалась и она.

«Для меня это большая честь, и, безусловно, говорю огромное спасибо за оказанное доверие, — сказала Гурцкая. — За эти годы в Общественной палате было сделано очень много, и многое еще будет делаться. Я в это верю, и если что-то смогу сделать хотя бы для одного человека, окажусь для кого-то полезной, то буду счастлива. Постараюсь оправдать доверие».

Отметим, что это уже четвертый состав ОП РФ, в котором будет работать певица и общественный деятель: в 2012 году Диана Гурцкая вошла в состав комиссии по развитию благотворительности и волонтерства, а с 2014 года возглавляла комиссию по поддержке семьи, детей и материнства.

Сейчас все внимание и усилия, в том числе общественников, направлены на реализацию мер по борьбе с COVID-19, отметила певица. Сама Гурцкая, как и большинство соотечественников, сейчас находится на самоизоляции.

«Если мое появление [в общественном месте] кому-то сделает плохо, нет, что вы! Я никого не хочу подвергать опасности, — воскликнула она. — Поэтому обращаюсь ко всем: давайте останемся и посидим дома, чтобы помочь друг другу, чтобы поберечь наших родителей, наших родных и близких. Здоровья вам всем!»

Диана Гурцкая уверена, что Россия обязательно справится с этим коварным вирусом, ведь на борьбу с ним брошены все средства и силы.

«Хочу выразить огромную благодарность врачам и волонтерам, которые очень многое делают для людей, круглосуточно им помогают, — заявила Гурцкая. — В том числе, и выжить. Это еще раз говорит о том, что Россия — сильная, потрясающая, удивительная и душевная страна. У нас по-настоящему чувствуются сплоченность и сила духа».

Ранее Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. Первое пленарное заседание седьмого состава должно состояться не позднее 1 июля.

Общественная палата — консультативный орган, который осуществляет взаимодействие населения с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года и формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций.

Срок полномочий действующих членов— три года, поэтому новый, седьмой по счету, состав палаты будет работать по 2023 год. Численность ОП — 168 членов (40 — по президентской квоте, 85 — от Общественных палат субъектов РФ, 43 — от общероссийских общественных объединений).

О том, чем будет заниматься в Общественной палате, ранее Федеральному агентству новостей рассказал известный сыровар Олег Сирота.