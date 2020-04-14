Соседи Даны Борисовой пожаловались на телеведущую из-за «лающего» кашля

Москва, 14 апреля. Телеведущая Дана Борисова узнала результаты теста на коронавирус. Как ранее рассказала звезда, в первых числах апреля у нее сильно заболела собака по кличке Мишель. Позже заболела сама Борисова, она жаловалась на «лающий» кашель, а также высокую температуру. При этом телеведущая не скрывала, что выходит из дома, чтобы погулять с питомцем.

В эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» блондинка поведала Андрею Малахову о своем самочувствии.

«Я была за границей буквально три недели назад, в Праге с дочкой. Мы очень много ходили по общественным местам», — сказала она.

Борисова призналась, что совершила «безумный поступок», но тогда не понимала, какую опасность может представлять вирус.

«Началась война против меня со стороны жильцов. В чате стали писать гадости, что я зараженная, что я хожу по территории, кашляю», — сказала она.

Врачи приехали на дом телеведущей, чтобы взять анализы, но коронавируса у нее не нашли.

По состоянию на 14 апреля число зараженных коронавирусом в России достигло 21 102 человек. За минувшие сутки инфекцию подцепили свыше 2,7 тысячи человек, большинство — в Москве. За весь период от пришедшей из Китая инфекции скончались 170 человек.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных по всему миру приближается к отметке в 2 млн человек, от инфекции погибли почти 120 тысяч человек.