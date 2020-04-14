Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В настоящее время на саммите выступает белорусский лидер Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников заседания. По итогам встречи глав государств ЕАЭС планируется принятие совместного документа, сообщил представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом».

Ранее пресс-служба президента России сообщила, что на встрече во вторник главы государств затронут темы борьбы с распространением коронавируса и поддерживания экономической стабильности стран членов Евразийского экономического союза. Как говорится на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заседание проводится по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, главы Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила «Вечерняя Москва».

На минувшей неделе Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) на заседании в режиме видеоконференции одобрил пакет мер, направленных на поддержку экономику и борьбу с распространением опасной инфекции, указал «АиФ».

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно смертоносный вирус стал распространяться по всему миру. На сегодняшний день инфекция выявлена почти у 2 млн человек по всей планете.

По состоянию на 14 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 21 102 человека, напомнил Infox.ru. Число выздоровевших в РФ достигло поти 1700 человек, скончались 170 человек.