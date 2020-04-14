Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в западной части Африканского континента за минувшую неделю.

Нигерия

7 апреля подразделения из состава нигерийской 403-й бригады спецназначения и вооруженных сил республики Нигер при поддержке нигерийских ВВС атаковали боевиков «Боко Харам» в деревне Кура приграничного штата Борно. Армейцы отчитались о захвате гантрака, мотоцикла, нескольких единиц стрелкового оружия стрелкового оружия и боеприпасов. По словам нигерийского командования, потерь личного состава в результате боестолкновения нет.

В тот же день боевики предприняли попытку проникновения в расположение 3-го батальона и Сил быстрого реагирования нигерийской армии у города Гамбору штата Борно. По словам бригадного генерала Бернарда Оньеко, в ходе отражения атаки были уничтожены десятки террористов без потерь личного состава, однако эти данные вызывают сомнения.

«Исламское государство в Западной Африке» (ИГЗА) объявило о смерти одного из своих высокопоставленных командиров в столкновении с нигерийскими войсками. Мухаммед бин Маллам Фоу, более известный, как Абу Мухтар аль-Ансари, был убит в результате нападения на Даматуру в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. В еженедельнике ИГ (организация запрещена в РФ) «Аль-Наба» сказано, что аль-Ансари руководил идеологической подготовкой в ИГЗА, а также отвечал за деятельность по выявлению и аресту членов организации, которые были готовы сложить оружие и сдаться властям. Ранее он обвинялся в организации нападений на населенные пункты Геидам, Гаранда и Маллам Фатори.

более известный, как был убит в результате нападения на Даматуру в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. В еженедельнике ИГ (организация запрещена в РФ) «Аль-Наба» сказано, что аль-Ансари руководил идеологической подготовкой в ИГЗА, а также отвечал за деятельность по выявлению и аресту членов организации, которые были готовы сложить оружие и сдаться властям. Ранее он обвинялся в организации нападений на населенные пункты Геидам, Гаранда и Маллам Фатори. Правительство штата Огун заявило об аресте 150 человек в связи с беспорядками и столкновениями между конкурирующими этническими культовыми группами в окрестностях городов Ифо и Ота, начавшихся 4 апреля. По словам комиссара полиции штата Кеннета Эмберсона, было изъято несколько единиц самодельного стрелкового и холодного оружия. В то же время он опроверг появлявшиеся сообщения о массовых грабежах во время столкновений.

Камерун

В Юго-западном и Северо-западном регионах Камеруна произошли нападения сторонников Амбазонии на военных инженеров-строителей, производивших восстановительные работы. Заявляется о ликвидации 13 нападавших, потери камерунской стороны неизвестны (но утверждается, что они более многочисленные).

Атаки являются частью продолжающегося с 2017 года так называемого Англоязычного кризиса, когда сторонники независимости англоязычных районов страны объявили о создании Сил обороны Амбазонии и начали вооруженную борьбу против правительства. Несмотря на то, что сепаратисты представляют собой плохо вооруженные молодежные банды, они имеют колоссальную поддержку в информационном поле, начиная от многочисленных сообществах в соцсетях и кончая различными краудфандинговыми кампаниями в поддержку самопровозглашенной Федеративной Республики Амбазонии. Которая существует, по большей части, лишь в виртуальном пространстве.

Несмотря на то, что часть вооруженных групп объявила о прекращении огня из-за пандемии COVID-19, некоторые все же решили продолжить борьбу. С 2017 года жертвами конфликта стали более 3000 человек, 500 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

8 апреля в городе Баменде в Северо-западном регионе была осуществлена неудачная попытка похищения журналиста Човеса Лоха сторонниками Амбазонии. За последние два года в городе сепаратистами были похищены пять журналистов, работников СМИ и их родственников.

Гана

В Чоркоре в пригороде Аккры местные жители отказались соблюдать карантин, в результате чего власти были вынуждены применить армию для разгона нарушителей с пляжей и общественных мест.

Это не первый случай применения армии для контроля ограничительных мер. 10 апреля военные применили силу в разгоне толпы зевак, наблюдающих за пожаром в муниципалитете Га, в результате чего был избит один из журналистов. Ассоциация журналистов Ганы уже осудила произошедшее и потребовала проведения расследования.

Кот-д'Ивуар

В ночь с 5 на 6 апреля в столичном Абиджане мародеры разрушили строящийся для борьбы с COVID-19 центр. На 13 апреля в стране было зафиксировано 574 случая заболевания и 5 смертей.

#CIV, Des habitants d’un quartier populaire d’Abidjan ont violemment démantelé dimanche 5 avril un centre en construction dans le cadre de la lutte contre la pandémie de #Covid19. pic.twitter.com/KzvsUFleQz — #AFRICA24 (@AFRICA24TV) April 8, 2020

Либерия

Сообщается, что в почти пятимилионной стране имеется всего лишь одна лаборатория, в которой технически может осуществляться тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Того