Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

138
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в западной части Африканского континента за минувшую неделю.

Нигерия

  • 7 апреля подразделения из состава нигерийской 403-й бригады спецназначения и вооруженных сил республики Нигер при поддержке нигерийских ВВС атаковали боевиков «Боко Харам» в деревне Кура приграничного штата Борно. Армейцы отчитались о захвате гантрака, мотоцикла, нескольких единиц стрелкового оружия стрелкового оружия и боеприпасов. По словам нигерийского командования, потерь личного состава в результате боестолкновения нет.
  • В тот же день боевики предприняли попытку проникновения в расположение 3-го батальона и Сил быстрого реагирования нигерийской армии у города Гамбору штата Борно. По словам бригадного генерала Бернарда Оньеко, в ходе отражения атаки были уничтожены десятки террористов без потерь личного состава, однако эти данные вызывают сомнения.

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

  • «Исламское государство в Западной Африке» (ИГЗА) объявило о смерти одного из своих высокопоставленных командиров в столкновении с нигерийскими войсками. Мухаммед бин Маллам Фоу, более известный, как Абу Мухтар аль-Ансари, был убит в результате нападения на Даматуру в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. В еженедельнике ИГ (организация запрещена в РФ) «Аль-Наба» сказано, что аль-Ансари руководил идеологической подготовкой в ИГЗА, а также отвечал за деятельность по выявлению и аресту членов организации, которые были готовы сложить оружие и сдаться властям. Ранее он обвинялся в организации нападений на населенные пункты Геидам, Гаранда и Маллам Фатори.
  • Правительство штата Огун заявило об аресте 150 человек в связи с беспорядками и столкновениями между конкурирующими этническими культовыми группами в окрестностях городов Ифо и Ота, начавшихся 4 апреля. По словам комиссара полиции штата Кеннета Эмберсона, было изъято несколько единиц самодельного стрелкового и холодного оружия. В то же время он опроверг появлявшиеся сообщения о массовых грабежах во время столкновений.

Камерун

  • В Юго-западном и Северо-западном регионах Камеруна произошли нападения сторонников Амбазонии на военных инженеров-строителей, производивших восстановительные работы. Заявляется о ликвидации 13 нападавших, потери камерунской стороны неизвестны (но утверждается, что они более многочисленные).

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

  • Атаки являются частью продолжающегося с 2017 года так называемого Англоязычного кризиса, когда сторонники независимости англоязычных районов страны объявили о создании Сил обороны Амбазонии и начали вооруженную борьбу против правительства. Несмотря на то, что сепаратисты представляют собой плохо вооруженные молодежные банды, они имеют колоссальную поддержку в информационном поле, начиная от многочисленных сообществах в соцсетях и кончая различными краудфандинговыми кампаниями в поддержку самопровозглашенной Федеративной Республики Амбазонии. Которая существует, по большей части, лишь в виртуальном пространстве.

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

  • Несмотря на то, что часть вооруженных групп объявила о прекращении огня из-за пандемии COVID-19, некоторые все же решили продолжить борьбу. С 2017 года жертвами конфликта стали более 3000 человек, 500 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
  • 8 апреля в городе Баменде в Северо-западном регионе была осуществлена неудачная попытка похищения журналиста Човеса Лоха сторонниками Амбазонии. За последние два года в городе сепаратистами были похищены пять журналистов, работников СМИ и их родственников.

Гана

  • В Чоркоре в пригороде Аккры местные жители отказались соблюдать карантин, в результате чего власти были вынуждены применить армию для разгона нарушителей с пляжей и общественных мест.

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

Это не первый случай применения армии для контроля ограничительных мер. 10 апреля военные применили силу в разгоне толпы зевак, наблюдающих за пожаром в муниципалитете Га, в результате чего был избит один из журналистов. Ассоциация журналистов Ганы уже осудила произошедшее и потребовала проведения расследования.

Кот-д'Ивуар

  • В ночь с 5 на 6 апреля в столичном Абиджане мародеры разрушили строящийся для борьбы с COVID-19 центр. На 13 апреля в стране было зафиксировано 574 случая заболевания и 5 смертей.

Либерия

  • Сообщается, что в почти пятимилионной стране имеется всего лишь одна лаборатория, в которой технически может осуществляться тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Будни черного континента. Хроника событий в западной Африке за минувшую неделю

Того

  • В стране запущен стартап, помогающий пользователям удаленно определить симптомы коронавируса через приложение WhatsApp. Электронный помощник проводит первичную диагностику и дает рекомендации по дальнейшим действиям. По словам разработчиков, этот инструмент облегчит связь с аварийными службами и способствует более оперативной передаче медицинским учреждениям данных о гражданах с подозрением на коронавирус.

Новости партнеров

Новости партнеров