Главу «Альянс врачей» Васильеву вызвали в полицию после обращения Мурашко

Москва, 14 апреля. Глава Минздрава Михаил Мурашко написал заявление в полицию по поводу видео, опубликованного так называемым профсоюзом «Альянс врачей». Об этом организация сообщила в Twitter.

«Альянс» опубликовал в социальной сети письмо из управления организации дознания московского главка МВД. В тексте полицейские уведомляют главу «профсоюза» Анастасию Васильеву о необходимости явиться к дознавателю для дачи объяснений.

Глава Минздрава попросил правоохранителей проверить ролик «Альянса врачей» «Помоги врачам. Всероссийская мединспекция» на наличие недостоверной информации.

На видеозаписи говорится о якобы нехватке средств индивидуальной защиты в российских медучреждениях. Активисты «оппозиционной» организации неоднократно заявляли о дефиците масок для нужд медработников, однако сами медики регулярно опровергают данные высказывания. В частности, «профсоюз» пытался устроить свои PR-акции в Новгородской области и городе Реутове, нарушая при этом режим самоизоляции.

Примечательно то, что твит, в котором «Альянс» пытался пристыдить Мурашко за обращение в полицию, через полчаса был удален.

Ранее Васильеву уже вызывали в полицию для дачи объяснений по факту обращения Федерального агентства новостей, которое просило проверить распространяемые «Альянсом» фейки.