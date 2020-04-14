Доктор Комаровский объяснил, можно ли феном победить коронавирус

Москва, 14 апреля. Можно ли убить коронавирус горячим феном, рассказал детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье Евгений Комаровский.

В новом выпуске на YouTube-канале телеведущий продолжил отвечать на популярные вопросы о коронавирусной инфекции. У него поинтересовались, можно ли убить COVID-2019 феном.

«А зачем убивать вирус струей горячего воздуха из фена? И куда вы собираетесь загонять эту струю воздуха? В нос, рот? Есть специальные строительные фены, где температура под 200 градусов», — иронично поинтересовался доктор Комаровский.

Он призвал бороться с коронавирусной инфекцией проверенными методами.

«Давайте убивать вирус методами проверенными — мылом, спиртовыми растворами. А фен оставим для сушки волос», — добавил Евгений Комаровский.

Ранее он назвал лучшее место, где можно спрятаться от коронавирусной инфекции COVID-2019. Врач пояснил, что те страны, где якобы было зафиксировано мало случаев заболевания коронавирусной инфекции, не подойдут для того, чтобы там укрыться. Комаровский посоветовал отправиться в деревню и напомнил, что распространителем коронавирусной инфекции являются люди.

власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире. Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.