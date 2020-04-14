Московские врачи делятся опытом борьбы с коронавирусом с коллегами из регионов

Москва, 14 апреля. Столичные медики делятся опытом борьбы с коронавирусной инфекцией со своими коллегами в других регионах России. Специалисты центра по мониторингу ситуации с инфекцией проводят специальные образовательное вебинары.

Отмечается, что подобные тренинги от московских медиков пользуются популярностью, потому что опыт борьбы с коронавирусом в столице считается весьма успешным. 4 апреля главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко и главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко во время вебинара рассказали коллегам о подготовке стационара к приему зараженных больных, передает«Вечерняя Москва».

6 апреля на вебинаре выступил директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов, который поделился опытом подготовки отделений лучевой диагностики, а также рассказал о последовательности действий врача во время проведения лучевых исследований.

Сразу несколько занятий прошли 11 апреля. Во время дискуссии обсуждалась организация работ первичного медицинского звена. Столичные врачи рассказали об алгоритме действия для предотвращения распространения коронавируса, а также о сборе данных о круге лиц, контактировавших с заряженным человеком.