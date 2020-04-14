Победивший коронавирус Лещенко рассказал о главном предназначении человека

Москва, 14 апреля. Заслуженный эстрадный исполнитель Лев Лещенко, который недавно перенес пневмонию, вызванную коронавирусом, рассказал, в чем заключается главное предназначение человека.

«Главное предназначение — это жить, просто жить. Сохранить здоровье, реализовать себя. Добиться чего-то. Стать самодостаточным. Научиться быть самим собой», — сказал певец в беседе с ведущим программы «Личные связи» Юрием Костиным на телеканале «МИР 24».

После болезни Лещенко не унывает и сохраняет бодрость. Артист уверен, что молодость всегда будет с ним, ведь это, по словам певца, черта характера.

«Есть люди, которые быстро уходят в тень. Стареют. А мы с тобой пока молоды и красивы», — отметил эстрадный исполнитель.

Как оказалось, ранее Лещенко уже ощущал близость смерти. Так, в детстве он упал с гимнастических колец вниз головой. Кроме того, в жизни певца был случай, когда он отказался лететь на самолете, попавшем впоследствии в авиакатастрофу. А в 1986 году из-за неотложных дел Лев Лещенко не попал на борт парохода «Адмирал Нахимов», затонувшего после выхода из порта Новороссийска.

Напомним, в марте заслуженный исполнитель вернулся в Россию с американских гастролей. Через некоторое время он почувствовал недомогание, после чего его госпитализировали в больницу в Коммунарке. Вместе с певцом в медицинское учреждение доставили и его супругу, пишет НСН. Позднее у Лещенко выявили коронавирус. По словам артиста, болезнь протекала у него в легкой форме.