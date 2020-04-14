Сирия, 14 апреля. Прогремел взрыв в северной части Идлиба. Террористы ИГ1 подозреваются в нападении на курдских боевиков на юге Хасаки. Турецкие ударные беспилотники работают в районе Тель-Рифата в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов в южной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала стычки с САА на юго-западе Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на пути следования патруля SDF**** неподалеку от города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали ударные беспилотники в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных на юге Хасаки.

Провинция Алеппо

Поступают сообщения о вылетах турецких ударных беспилотников в районе Тель-Рифата севернее административного центра провинции. По данным Twitter-канала (NotWoofers), никто из мирных жителей или курдских боевиков, под контролем которых находится эта территория, не пострадал.

В городе Джараблус, расположенном к северо-востоку от Алеппо на границе с Турцией, жители вышли на улицы, выразив свое несогласие с введением карантина. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), разгон демонстрантов осуществляли протурецкие боевики «Сирийской национальной армии». Как известно, многие сирийцы оказались отрезаны от своих семей ввиду того, что союзники Турции заблокировали переходы между зонами операций «Щит Евфрата» и «Источник мира».

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв в одном контролируемых курдскими боевиками районов на востоке Дейр-эз-Зора. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), СВУ было активировано на пути следования патруля «Демократических сил Сирии» (SDF) неподалеку от города Аль-Бусейра. О жертвах инцидента на данный момент ничего неизвестно. В организации взрыва местные активисты подозревают террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Между тем стало известно, что сириец, тело которого накануне было обнаружено в населенном пункте Шхиль, в прошлом являлся боевиком террористической группировки ИГИЛ1. По словам очевидцев, его застрелили двое неизвестных, передвигавшихся на мотоцикле.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о взрыве в городе Кафр-Тахарим к северо-западу от Идлиба. В результате детонации СВУ, заложенного в автомобиле, погибли два человека, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Среди погибших — шариатский судья террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Никакой информации о том, какое из антиправительственных формирований стоит за установкой бомбы, не поступало.

Между тем на юго-западе провинции возобновились вооруженные стычки на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков ХТШ. Согласно информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), под ударом артиллерии правительственных сил оказались позиции террористов на окраинах населенных пунктов Кансафра и Аль-Бара. Отмечается, что САА открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны радикалов.

Напомним, в ночь на 6 марта в Идлибской зоне деэскалации в рамках российско-турецкого соглашения вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее ряд группировок отказались от его соблюдения, продолжив провоцировать боевые действия. Среди них ХТШ и «Хуррас ад-Дин».

Провинция Хасака

На юге Хасаки произошло нападение неизвестных. Согласно информации Twitter-канала (muhab2019), атаке подвергся патруль курдской «милиции» «Асайиш». Вылазка имела место у населенного пункта Туваймин к востоку от Аш-Шаддади. Более подробной информации о случившемся пока не поступало. По предварительным данным, к совершению налета причастны подпольные группы «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные группировке медиаресурсы пока не заявляли о вылазке в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.