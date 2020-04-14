Водолацкий назвал гуманитарной миссией РФ упрощение выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР

Отмена госпошлин для жителей Донбасса при получении российского гражданства станет гуманитарной миссией России по оказанию помощи ЛНР и ДНР в сложный период. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, авторы которого предлагают установить льготные условия получения российского гражданства для граждан Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время желающим стать россиянами приходится оплачивать госпошлину в размере 3,5 тыс. рублей.

«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет», — рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил данную инициативу.

«Ко мне постоянно обращались жители ЛНР и ДНР о том, что у них есть огромное желание получить паспорта граждан РФ, учитывая, что с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского ситуация по отношению к непризнанным республикам не улучшается, а наоборот ухудшается, — заявил Водолацкий в комментарии ФАН. — Власти Украины также продолжают обстрелы, идет убийство мирного населения. Минские соглашение или «нормандский формат» для жителей ничего хорошего не дают. Поэтому единственный способ прекратить гражданскую войну для жителей — стать гражданами РФ».

В ЛНР и ДНР сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, утверждает парламентарий. По его словам, жители Донбасса не могут за счет временных поступлений уплатить пошлину, потому что им нужно кормить свои семьи.

«Люди испытывают на себе трудное материальное положение. С одной стороны, они хотят стать гражданами России, но, с другой стороны, им нужно как-то выживать и кормить семьи. Они по несколько месяцев собирают копейки для того, чтобы получить гражданство РФ», — сказал собеседник ФАН.

В текущей ситуации было принято решение «пойти навстречу нашим соотечественникам, которые там проживают» и отменить для них госпошлины, говорит Водолацкий. Он подчеркивает, что Россия не может бросить жителей республик в такой сложный период.

«Освобождение от госпошлин можно считать гуманитарной миссией РФ. При решении гуманитарного вопроса жители республик очень быстро начнут получать гражданство России», — пояснил он.

При этом депутат выразил надежду, что правительство, которое всегда принимает решения в интересах жителей Донбасса, поддержит этот закон.

«Сегодня правительство РФ решает вопросы многие вопросы, в том числе гуманитарного характера. Мы надеемся, что правительство поддержит наш закон», — добавил парламентарий.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого отношения Москвы и Киева ухудшились. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не приняв итоги «Майдана», в результате чего Киев ввел войска и начал военную кампанию против республик. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей постоянно нарушаются со стороны Киева.