Марков назвал помощь РФ другим странам во время пандемии «миссией великой державы»

Оказание Россией помощи другим странам в борьбе с пандемией коронавируса, включая передачу участникам Евразийского экономического союза (ЕвразЭС) более 70 тыс. систем тестирования, показывает «дух русского народа и миссию великой державы». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей выразил политолог Сергей Марков.

«На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 70 000 исследований на COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в планы ведомства входит обеспечение поставками дополнительных тест-систем, реагентов к ним и специального оборудования для термометрии. При этом страны ЕвразЭС поблагодарили Россию «за регулярно оказываемое содействие в получении средств лабораторной диагностики нового коронавируса».

Стоит отметить, что у органов Евразийского экономического союза «власти почти нет», но тем не менее помощь со стороны России оказывается, говорит генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. В сравнении с этим структуры Европейского союза тоже оказывают помощь другим участникам объединения, но она «оказывается намного меньшей, чем жители стран ЕС ожидали».

«У органов Евросоюза власть огромная, но помощь минимальная. При этом сама по себе помощь в структурах ЕС даже больше, чем в рамках ЕвразЭС. Например, Германия берет французов в свои больницы и их лечит. Но если сравнивать с ожиданиями, то разрыв просто катастрофический. Сравнивать нужно не ЕС и ЕвразЭС, а ту власть, которая захватила Европейский союз и ту помощь, которую она оказывает. Эта помощь совершено неадекватна», — заверил Марков в беседе с ФАН.

Политолог отметил, что Россия всегда принимала участие в оказании различной помощи странам, которые находятся в тяжелом положении. Это также касается отправления гуманитарных грузов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В этом выражается дух русского народа и миссия великой державы. Обычный человек, который редко бывает за границей, даже не представляет, с какой надеждой на Россию смотрят во многих странах мира», — пояснил он.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса Sars-2019-nCoV.

Позже Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. Заболевание унесло жизни уже около 16 тысяч человек, зафиксировано свыше 132 тысяч случаев заражения. В ходе разговора телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте было решено направить в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами.

Россия также предоставляла помощь в борьбе с коронавирусом Сербии. Москва направила в страну несколько самолетов с медицинским оборудованием, масками и военными специалистами (военные врачи и вирусологи), о чем ранее сообщал президент Сербии Александр Вучич.