Борьба с эпидемией коронавируса не должна повлиять на боеспособность российских вооруженных сил — армию и флот необходимо оснащать по последнему слову техники, что бы ни происходило. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга и военный эксперт Василий Дандыкин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал намерения Минобороны РФ заложить в конце месяца сразу шесть боевых кораблей на различных верфях страны. Так, 28 апреля в Северодвинске на «Севмаше» планируется начать строительство двух многоцелевых подлодок проекта 855М, в Санкт-Петербурге на «Северной верфи» — двух фрегатов проекта 22350, а на заводе «Залив» в Крыму — двух универсальных десантных кораблей (УДК). Последние, по словам капитана, ничуть не уступают французским «Мистралям», которые были куплены Москвой, но так и не доставлены Парижем после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

«Хочу отметить, что наша страна впервые за долгое время строит корабли такого большого водоизмещения, как УДК, — сказал военный эксперт. — Целых 25 тысяч тонн! По этой причине данные корабли были заложены именно в Керчи, где находится позволяющая осуществить такой крупный проект судоверфь. Каждый УДК будет нести на себе порядка 20 вертолетов различного класса — и транспортных, и военных. Это полноценные корабли, способные принять на борт по усиленному батальону морской пехоты — где-то до 900 человек — каждый из которых будет оснащен амфибийными катерами на воздушной подушке. Им дадут те же имена, которые планировалось дать так и не привезенным «Мистралям» — «Севастополь» и «Владивосток». Судя по названиям, это корабли усилят собой Черноморский и Тихоокеанский флоты».

Дандыкин заметил, что это свидетельствует о больших амбициях России по постройке крупного океанского флота, который позволит демонстрировать национальный флаг в разных уголках Мирового океана и там, где необходимо обеспечить военное присутствие нашего государства.

«Что касается фрегатов проекта 22350, то они принадлежат к «семейству» океанских фрегатов первого ранга. Они будут оснащены орудиями 24-го калибра — «Яхонтами», а впоследствии, возможно, и новыми «Цирконами». Как раз они и будут обеспечивать работу УДК по высадке десанта и защищать транспортные корабли», — заявил собеседник ФАН.

Капитан рассказал о перспективах строительства нового российского авианосца, который должен быть заложен «уже в этом десятилетии» и придти на смену «Адмиралу Кузнецову». По словам военного эксперта, уже совсем скоро конструкторские бюро должны перейти к детальному проектированию флагмана российского флота.

«Две многоцелевые подлодки проекта 855М — это техника, которая даже по отзывам американской прессы находится на одном уровне с аналогичными по функционалу субмаринами США, которых у американцев всего три, — заметил военный эксперт. — А по многим компонентам — например, по оснащению электроникой, управляемостью и качеству вооружения — наши подводные лодки даже их превосходят. Это субмарины четвертого, а в чем-то даже и пятого поколения».

Дандыкин отметил, что новые корабли и подлодки сбалансировано дополнят российский флот. По его словам, несмотря на бушующую эпидемию коронавируса, безопасность страны никто не отменял — рубежи России всегда должны быть защищены от любого вторжения.