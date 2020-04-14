Академик РАН спрогнозировал ситуацию в России на пике эпидемии коронавируса

Москва, 14 апреля. Академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал ситуацию в России на пике эпидемии коронавируса. По его мнению, в Москве число заразившихся может превысить в итоге 20–25 тысяч, а когда заболеваемость в столице пойдет на спад, в регионах ситуация, наоборот, начнет усугубляться.

Специалист отметил, что точные сроки окончания эпидемии в России трудно предсказать в силу ряда разных факторов. Во-первых, из-за границы вернулись еще не все россияне. А ведь в некоторых странах эпидемия в самом разгаре, а по некоторым государствам данных, наоборот, не хватает, например, по Африке. Во-вторых, повлиять на окончание эпидемии может и появление вакцины.

Малеев рассчитывает, что вспышка COVID-19 в России все-таки утихнет к июню, хотя некоторые эксперты и не соглашаются с ним.

«Будем надеяться, что Россия выйдет на плато как можно раньше. В значительной степени это зависит и от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать изоляцию», — подчеркнул он в интервью «Парламентской газете».

Специалист обратил внимание, что вирус не распространяется сам по себе: «На него влияют все наши мероприятия».

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на самом деле не так сильно влияет нарушение режима самоизоляции. В первую очередь, по ее словам, на выявляемость влияет количество тестов. Кроме того, продолжают возвращаться люди из регионов, где заболевание встречается, и они тоже могут быть источниками инфекции. И только в третью очередь на рост заболеваемости влияет недостаточно жесткое соблюдение правил самоизоляции.

По последним данным, за минувшие сутки в России было выявлено 2774 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболеваний в РФ достигло 21 102, 1694 человека выздоровели, 170 пациентов скончались.