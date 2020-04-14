В Китае заявили, что российские корабли могут обезвредить флот НАТО без единого выстрела

Москва, 14 апреля. Российский многоцелевой фрегат «Адмирал Касатонов» заглушил приборы Вооруженных сил Норвегии во время учений, проходивших неподалеку. Об этом говорится в статье китайской газеты Sohu, перевод которой предоставил портал «ПолитРоссия».

Норвежские военные заявили, что их оборудование стало давать сбои, которых прежде никогда не было. Они предположили, что это стало следствием маневров российского фрегата, который тестировал систему радиоэлектронной борьбы.

Sohu напомнила, что один из российских военных экспертов ранее упоминал большие возможности системы РЭБ «Адмирала Касатонова». По его словам, корабль имеет достаточно средств, чтобы парализовать и обезвредить флот НАТО, не сделав ни единого выстрела.

«Фрегат «Адмирал Касатонов» подтвердил силу русского флота. Этот корабль оборудован новейшими передовыми системами, которые не уступают западным аналогам. История с норвежцами является сильным сигналом России для всего внешнего мира», — пишет издание.

Напомним, что «Адмирал Касатонов» был спущен на воду в декабре 2014 года. В настоящее время корабль завершает испытания и готовится к передаче флоту. Фрегат вооружен зенитной артиллерией, ракетами, противолодочными торпедами, средствами РЭБ, а также позволяет перевозить вертолет Ка-27 в палубном ангаре. Корабль способен развивать скорость в 29,5 узлов и находиться в автономном плавании 30 суток.