Москва, 14 апреля. Более 220 человек выздоровели за сутки в России после заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекцией.

В России число победивших опасный вирус превысило 1600 человек.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 224 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России 1 694», — заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 14 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 21 102 человека, напомнил Infox.ru. За минувшие сутки инфекцию подцепили свыше 2,7 тысячи человек, большинство — в Москве. За весь период от пришедшей из Китая инфекции скончались 170 человек.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных по всему миру приближается к отметке в 2 млн человек, от инфекции погибли почти 120 тысяч человек, указала Deita.ru.

Китайские власти считают, что за разработкой нового типа коронавируса стоит американская сторона. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что смертоносный вирус создали в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.