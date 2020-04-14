В России внедрят новый способ постконтактной профилактики коронавируса у медиков 

Москва, 14 апреля. Минздрав России рассказал о разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции у медиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что новая методика будет применяться в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки.

«Кроме того, разработана схема медикаментозной профилактики медработников», — подчеркнули специалисты.

Напомним, британские ученые установили, что оболочка нового типа коронавируса не такая плотная, как у других смертельных вирусов.

Они изучили вирус с помощью компьютерной модели. По словам специалистов, коронавирус имеет большое количество шипов, покрытых сахарами — гликанами. Они помогают ему маскироваться, чтобы он мог проникать в клетки. Как пишет издание phys.org, специалисты зафиксировали у SARS-CoV-2 низкую плотность гликана. Это означает, что у иммунной системы остается мало препятствий для нейтрализации вируса с помощью антител.

Ранее департамент здравоохранения Москвы заявил, что пациенты с коронавирусом могут перейти на домашнее лечение под наблюдением врачей после выписки из больницы.

Ведомство отметило, что переход на домашнее лечение возможен только после прохождения острой фазы заболевания, когда болезнь идет на спад. Департамент здравоохранения назвал основные признаки выздоровления, на которые обращает врач, выписывая пациента.