Медики назвали мощный природный антисептик для борьбы с воспалениями в организме

Москва, 14 апреля. Медики рассказали о мощном природном антисептике для организма, которое поможет избавиться от патогенной микрофлоры и предотвратить воспаления.

В материале Food.News говорится, что куркума обладает мощным противовоспалительным и антисептическим действием. По словам медиков, эта специя помогает облегчить заболевания кишечника, суставов. Кроме того, куркума является мощным природным антисептиком.

Специалисты рекомендуют добавлять эту специю в смузи, в салаты, гарниры, маринады для рыбы и курицы. Также куркума хорошо сочетается с черным перцем, который содержит пиперин, способствующий лучшему ее усвоению. Об этом пишет «Царьград».

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург ранее рассказал, какие есть альтернативы резко подорожавшему продукту, — имбирю. По его словам, для профилактики заболевания нужны фитонциды — летучие биологически активные вещества. Доктор пояснил, что с ними связан горький, острый, пряный вкус. Эти вещества обладают свойством разрушать вирусы.

Иммунолог Владимир Болибок посоветовал употреблять в пищу мед, травы и перец в качестве профилактики от вирусов. Он подчеркнул, что из имбиря можно приготовить сбитень, который также будет полезен.