Вашингтон, 14 апреля. Антироссийская пропаганда и усиление американского влияния в РФ являются обязательной статьей расхода правительства США. В 2018 году на эти цели Госдеп выделил 2,7 млрд рублей

При этом 700 млн рублей из этой суммы было направлено на так называемое противодействие российской пропаганде и дезинформации, в том числе за пределами страны. А 2 млрд рублей — на финансирование антироссийских СМИ, в частности, изданий «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время». На них приходится примерно 75% всех затрат. Для информационной войны Госдеп также выделяет деньги различным НКО, ведущим антироссийскую деятельность.

Обратим внимание, что все эти данные есть в открытом доступе на сайте Госдепартамента. То есть с ними могут ознакомиться и жители США, на чьи средства вся эта деятельность и финансируется. Для оправдания перед налогоплательщиками Белый дом выставляет Россию страной-агрессором, где нет свободы слова, а независимые СМИ, поэтому им требуются такие дотации.

Чем на самом деле занимаются эти издания уже давно известно: публикацией фейков, критикой власти и попытками дестабилизировать ситуацию в стране.