СК возбудил дело против администратора «Омбудсмена полиции» из-за фейка о коронавирусе

Санкт-Петербург, 14 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело против администратора паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» из-за публикации фейка о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 2 апреля пользователь под именем Владимир Воронцов разместил в соцсети сообщение, в котором говорилось, что 70% учащихся и сотрудников одного из военных учебных заведений Северной столицы якобы заразились коронавирусом, при этом курсантов заставляют делать утреннюю зарядку, пишет «ФедералПресс».

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — говорится в сообщении Следственного комитета.

СК возбудил против основателя паблика дело по статье 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Фигуранту уголовного дела грозит штраф в размере от трехсот до семисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Как сообщает телеканал «360», у подозреваемого проводят обыски.

Сейчас в паблике «Омбусдмен полиции» состоят свыше 370 тысяч пользователей «ВКонтакте». По данным Пятого канала, ранее Воронцов неоднократно судился из-за своих постов в соцсети.