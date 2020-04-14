Коронавирус 14 апреля в РФ и мире: статистика, в Россию привезли штамм вируса из США

Российские специалисты привезли штамм нового типа коронавируса из Соединенных Штатов, на Украине число инфицированных выросло на 270 за сутки. Подробнее о ситуации в мире — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 14 апреля

— Всего зараженных 1 927 101 (+144 226 за сутки) — Скончались 119 694 (+10 868 за сутки) человек — Выздоровевших 446 278 (+40 939 за сутки) пациента

Данные по России на утро 14 апреля

На 14 апреля 2020 года число заболевших на территории России составляет 21 102 (+2774), выздоровело 1694 (+224), умерло 170 (+22). Лидерство по числу заболевших остается у Москвы (+1489), Московской области (+460) и Санкт-Петербурга (+121).

Данные по Украине на 14 апреля

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в стране официально зарегистрировано 3372 (+270 за сутки) случая инфицирования новым типом коронавируса. Всего скончалось 98 человека (+5 за сутки), выздоровело 119 (+22 за сутки).

Наибольшее количество инфицированных в Киеве (551), в Черновицкой области (546), Ивано-Франковской (332) и Тернопольской (280).

В Россию привезли штамм

Из Соединенных Штатов в Россию ввезли штамм нового типа коронавируса. Декларация на него была выпущена Томской таможней.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Под наблюдением

В РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 133 тысячи человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, в России было проведено свыше 1,4 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки было сделано 66 тысяч тестов.

Без новых случаев в Крыму

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в республике зафиксировано не было.

За все время на территории Крыма было выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 12 пациентов выздоровели.