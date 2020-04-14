Рубль начал укрепляться на фоне дорожающей нефти

Москва, 14 апреля. Рубль начал постепенно укрепляться по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость американской валюты снизилась до 73,3 рубля, стоимость европейской — до 80,1 рубля. Акции крупнейших российских компаний преимущественно торгуются в плюсе. Официальный курс валют, установленный ЦБ на 14 апреля: доллар — 73,7 рубля, евро — 80,7 рубля. Цель по инфляции — 4%.

Отметим, что укрепление российской валюты может быть связано с ростом стоимости нефти. Во вторник июньские фьючерсы Brent подорожали до 31,84 доллара за баррель, что обусловлено новой сделкой ОПЕК+ по сдерживанию добычи нефти.

Эта договоренность стала результатом переговоров крупнейших экспортеров нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.

На прошлой неделе между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры. Стороны обсудили стабилизацию цен на нефтяном рынке после переговоров ОПЕК+, ситуацию с распространением коронавируса в мире и вопросы двустороннего сотрудничества.