В РПЦ рассказали, как освятить куличи в домашних условиях

Москва, 14 апреля. Московский патриархат РПЦ призвал прихожан освятить куличи, яйца и творожные пасхи самостоятельно, в домашних условиях, чтобы не нарушать режим самоизоляции из-за коронавируса.

В сообщении отмечается, что в условиях продолжающейся эпидемии COVID-19 многие православные не смогут посетить храмы в день Пасхи.

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — передает РПЦ.

Чтобы освятить блюда, необходимо перед праздничной трапезой три раза пропеть тропарь Пасхи, после этого следует окропить пищу святой водой.

Пасха – один из главных христианских праздников. В этом году православные христиане будут праздновать Пасху 19 апреля.

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у 18 священников Московской епархии. Еще у 21 клирика были обнаружены характерные симптомы, но в итоге диагноз не подтвердился, передает «Газета.ру».

По последним данным, в России зафиксировано 21,1 тысячи случаев заболевания пневмонией нового типа, за прошедшие сутки было зарегистрировано 2,7 тысячи новых зараженных. Побороть коронавирус смогли около 1,7 тысячи человек, 170 пациентов скончались.