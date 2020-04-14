Ждать ли повышения цен в российских магазинах, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 14 апреля. Во вторник, 14 апреля, в 14:00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Цены в магазинах. Ждать ли повышения?».

На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%. Тем временем Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа. А недавно министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в правительстве намерены временно ограничить импорт дешевого бензина в Россию сроком на полгода. Эта мера предлагается как антикризисная.

Россиян волнуют новости о возможном повышении цен, люди сталкиваются с изменениями ценников в магазинах.

В нашем эфире мы выясним, на какие товары и по каким причинам цены изменятся, какая продукция не подорожает, а какая может даже подешеветь. Мы ответим на вопрос, какие меры могут быть приняты для сдерживания цен, какая работа ведется с производителями социально значимых товаров.

Как ситуация с коронавирусом повлияла на производство и спрос? Спекулируют ли производители на пандемии?

В прямой эфир выйдут экономисты, производители, ретейлеры, политики и чиновники.

Посмотреть трансляцию вы можете на нашем канале.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

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