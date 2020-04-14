Доктор Гинзбург раскрыл секреты правильного питания в период самоизоляции

Москва, 14 апреля. Период самоизоляции подразумевает малоподвижный образ жизни, но даже в таких условиях можно держать себя в тонусе. Секреты правильного питания, которые позволят похудеть дома при отсутствии постоянной физической нагрузки, раскрыл доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он отметил, что дома человек априори будет есть больше, и дело не в распущенности, а в животных инстинктах.

«То есть мы либо перемещаемся в поисках пищи, либо, если пища найдена, мы ее едим. При таком биоритме любая остановка сигнализирует нашему организму, что пища найдена. Поскольку пищи действительно полно, аппетит постоянно повышается», — пояснил Nation News Михаил Гинзбург.

По его словам, в домашних условиях можно не только сохранить вес, но и похудеть, однако эта задача требует комплексного решения. Гинзбург отметил, что необходимо уделить внимание качеству сна. Недосып может обернуться куда более серьезным проблемам с весом, чем малоподвижность, пояснил врач.

Также важно работать над психологическим спокойствием, сказал собеседник издания. По его словам, здесь помогут ванная с ароматическими свечами или эфирными маслами или так называемый душ воротниковой зоны. Самым заклятым врагом хорошей фигуры является сахар, считает диктор Гинзбург. По его словам, сахар стимулирует переедание.

«Вместе с сахаром, как правило, уходят все трансжиры, например, жирное печенье, крекеры, торты, мороженое. Когда вы убрали эту группу, через какое-то время увидите, что с едой стало спокойно, и переедать не хочется. Его надо как можно жестче убирать из пищи», — рассказал врач.

Он также посоветовал в течение дня выполнять тонизирующие упражнения и прислушиваться к своему телу. Михаил Гинзбург добавил, что после тренировок должно быть намного лучше, а не хуже.