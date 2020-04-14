В России за сутки зафиксировали 2774 новых случая коронавируса

Москва, 14 апреля. 2774 новых заразившихся коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. Число заболевших в стране достигло 21 102. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Новые заразившиеся выявлены в 51 регионе. Больше всего случаев за последние сутки зарегистрировали в Москве (1489), Подмосковье (460) и в Петербурге (121). Кроме того, 97 заразившихся выявили в Коми, 68 — в Нижегородской области и по 35 — в Тамбовской и Ленинградской областях.

За весь период случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в 82 регионах РФ. По числу заболевших по-прежнему лидирует Москва — здесь выявлено более 13 тысяч заразившихся. На втором месте находится Подмосковье (2135 случаев), а на третьем — Петербург (799 случаев).

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, сообщает «Царьград». На недавнем брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение COVID-19 может изобретение безопасной и эффективной вакцины, пишет Infox.ru.

Ранее эксперт Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович рассказала, что эпидемия коронавируса в России развивается по своему сценарию. По ее словам, резкого роста числа зараженных в нашей стране удалось избежать благодаря режиму самоизоляции, передает телеканал «360».