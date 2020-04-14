Британские ученые обнаружили уязвимость коронавируса

Москва, 14 апреля. Британские ученые установили, что оболочка нового типа коронавируса не такая плотная, как у других смертельных вирусов.

Они изучили вирус с помощью компьютерной модели. По словам специалистов, коронавирус имеет большое количество шипов, покрытых сахарами — гликанами. Они помогают ему маскироваться, чтобы он мог проникать в клетки. Как пишет издание phys.org, специалисты зафиксировали у SARS-CoV-2 низкую плотность гликана. Это означает, что у иммунной системы остается мало препятствий для нейтрализации вируса с помощью антител.

Ранее департамент здравоохранения Москвы заявил, что пациенты с коронавирусом могут перейти на домашнее лечение под наблюдением врачей после выписки из больницы.

Ведомство отметило, что переход на домашнее лечение возможен только после прохождения острой фазы заболевания, когда болезнь идет на спад. Департамент здравоохранения назвал основные признаки выздоровления, на которые обращает врач, выписывая пациента.

Первый и главный признак — общее улучшение состояния человека. Кроме того, должны быть положительные изменения в данных компьютерной томографии, отсутствие патологических изменений в тканях легких. Чтобы позволить пациенту лечиться на дому, он должен подписать согласие.

Основными очагами коронавирусной инфекции в мире являются США (582 тыс. заболевших), Испания (169,6 тыс.), Италия (159,5 тыс.), Франция (136,7 тыс.), Германия (128,2 тыс.) и Китай (82,1 тыс.). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности не выходить из дома без крайней необходимости.