Операторы связи предупредили о росте тарифов

Москва, 14 апреля. Стоимость услуг проводной связи может увеличиться на 10%. Об этом говорят данные ресурса Telecom Daily, который провел соответствующее исследование.

В ходе опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний выяснилось, что 38% респондентов прогнозируют рост тарифов на 10–15%. При этом 24% опрошенных заявили об увеличении стоимости услуг на 20% и более. Только 13% участников исследования ожидают неизменность цен.

В исследовании участвовали 114 представителей компаний, не включая федеральных сотовых операторов. Аналитики Telecom Daily полагают, что в совокупности все опрошенные контролируют до 90% рынка широкополосного доступа в Интернет.

Ранее рост тарифов связывали с повышением НДС и изменениями в законодательстве. Сейчас большинство респондентов высказались об ухудшении экономической ситуации, как о первоочередной причине. Кроме того, на рынок, по мнению его участников, влияют повышение курса валют и арендных платежей.

Более всего потери ощущаются в сегменте b2b, доходы провайдеров уже упали на 30–40% в связи с уменьшением числа клиентов из среднего и малого бизнеса. Часть предприятий уже не стала продлевать контракты.

Также прибыль операторов связи может упасть в связи с переходом клиентов на более дешевые тарифы.