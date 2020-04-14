Россия предоставит Сербии дополнительные средства защиты от коронавируса

Москва, 14 апреля. МЧС России направит в Сербию гуманитарную помощь с индивидуальными средствами защиты от коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Данный груз предназначен для пожарных, которые в силу своей профессии не могут в полной мере соблюдать карантин.

«Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений Сектора по ЧС МВД Сербии будет передано в ближайшее время. Всего более 3000 комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов», — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 марта власти Сербии ввели режим ЧП в связи с эпидемией коронавируса. При этом пожарные и спасатели, как и врачи, оказались в группе риска. Среди них ежедневно фиксируются новые случаи заражения.

Россия уже предоставляла Сербии помощь в борьбе с коронавирусом. Москва направила в страну несколько самолетов с медицинским оборудованием, масками и военными специалистами (военные врачи и вирусологи), о чем ранее сообщал президент Сербии Александр Вучич. Аналогичную помощь Россия предоставила Италии. В настоящее время российские специалисты работают в итальянском Бергамо, где сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.