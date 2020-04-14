Военный эксперт предсказал скорое столкновение США и Китая из-за коронавируса

США в завуалированном виде уже назначили Китай виновным за новую волну экономического кризиса и резкое падение мирового производства и торговли. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

США накажут виновного

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон найдет виновного в пандемии нового типа коронавируса. При этом он добавил, что китайские власти вовремя не предоставили данные о болезни.

«Мы сожалеем, что об этом вирусе, этой эпидемии, которая началась в китайском Ухане, стало известно недостаточно быстро. Правительство Китая, Коммунистическая партия Китая, не предоставило эту информацию своевременно», — обратил внимание Помпео.

Отвечая на вопрос, должен ли Пекин нести ответственность за полученные США во время эпидемии убытки, глава Госдепа заявил, что еще предстоят «дебаты» о виновных.

«Нам нужны глобальные дебаты. Очень важно понять, как начался этот вирус и где… Еще настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет. На данный момент необходимо сконцентрироваться на текущей работе, чтобы снова запустить американскую, а затем и мировую экономику. Еще настанет время для обвинений», — заключил Помпео.

США назначили Китай виновным

Как отметил Сергей Простаков, Помпео своей речью в завуалированном виде уже назначил Китай виновным за новую волну экономического кризиса и резкое падение мирового производства и торговли. А китайские источники — от крупнейших СМИ страны до официальных лиц МИД — обвиняли в начале эпидемии США. Фактически началась новая информационная война, которая своими масштабами и последствиями неизбежно затронет весь мир, уверен эксперт.

«Она является побочным эффектом тех экономических и геополитических противоречий, которые накопились на планете. Неэффективность существующей финансовой системы в условиях смены промышленного уклада мировой экономики, неспособность США быть абсолютным мировым лидером делали столкновение Пекина и Вашингтона неизбежным», — пояснил Сергей Простаков.

Однако, заметил эксперт, в случае с пандемией коронавируса встает вопрос о ее виновнике. И здесь пока можно видеть, что западные медиа изначально работали на то, чтобы закрепить версию о безусловной вине Китая, вольной или невольной, за распространение болезни.

«Сложно говорить о том, что в Вашингтоне изначально просчитали мировой экономический кризис в качестве последствия пандемии. Но ни одним своим шансом в противостоянии с Китаем в США пренебрегать не привыкли. А случившееся своими масштабами не может остаться без последствий не только в американо-китайских отношениях, но и для мировой экономики и политики», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, либо США удастся представить Китай в качестве ответственного за колоссальные компенсации нанесенного пандемией ущерба, либо виновником огромных убытков будут выглядеть американцы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.