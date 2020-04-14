Симферополь, 14 апреля. Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, заявившего ранее о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию, можно сравнить с генетической болезнью, сичтает глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

«Громкие слова украинских политиков о возвращении Крыма и Донбасса уже давно звучат из их уст, как сказки и легенды. В них уже давно не верят ни сами политики, ни тем более украинский народ», — отметила Гридчина.

Глава украинской общины крымского региона назвала мечтающего вернуть Крым Турчинова ярким примером среди украинских политиков, которые о своей собственной стране не думают. Для них, по словам Анастасии Гридчиной, важны «сиюминутный политический пиар и слабые попытки заработка».

Ранее Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс. По его словам, Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной».

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам народного референдума, который был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Украинская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.