Летчик-космонавт поддержала планы Роскосмоса по строительству лунной станции

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Елена Серова выразила уверенность, что парламент должен поддерживать отечественную космонавтику.

Ранее генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков в интервью РИА Новости рассказал, что отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-27», вокруг которой впоследствии начнется развертывание российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.

«Опытно-конструкторские работы «Луна-Ресурс-1», в рамках которых создается космический аппарат «Луна-27», находятся на стадии разработки конструкторской документации», — сказал он, добавив, что срок ее завершения — ноябрь 2021 года.

По словам Колмыкова, главной задачей миссии станет забор замороженных проб грунта и исследование их на месте. Кроме того, аппарат займется изучение магнитных аномалий, пыли, сейсмической активности естественного спутника Земли, отработает технологии безопасной посадки тяжелых аппаратов перед отправкой пилотируемых посадочных модулей.

Планы Роскосмоса по анализу и последующему строительству полноценной лунной станции оценила летчик-космонавт, депутат Госдумы VII созыва Елена Серова. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей она сообщила, что за любыми заявлениями официальных лиц РФ пристально следят не только на родине, но и за рубежом, поэтому нельзя разбрасываться пустыми словами.

«Когда мы делаем достаточно громкие заявления, которые в обозримом будущем, возможно, воплотятся в жизнь, мы должны понимать, что несем огромную ответственность за то, что произносим. Соответственно это должны быть не пустые громкие высказывания, а реальные дела. И именно этого ждут наши люди, потому что на днях мы отпраздновали 12 апреля — День космонавтики. К сожалению, конечно, все затмила история с коронавирусом, но тем не менее до сих пор россияне гордятся нашими достижениями. И нельзя сказать, что это какие-то старые достижения, потому что космическая техника не стоит на месте, она постоянно модифицируется», — сообщила Серова.

По словам парламентария, даже если взять тот космический корабль «Союз», который стартовал первым, и тот, на котором летают российские космонавты сейчас — это два разных аппарата, «хотя бы по работе приборного базиса».

«Тут можно было бы еще упомянуть крайний запуск по двухвитковой схеме с космодрома «Байконур». Это было впервые в истории космонавтики, это огромное достижение наших баллистиков. Двухвитковая схема была проработана достаточно давно, но вот применилась она впервые в этом году. Это очень серьезная история, которая как-то прошла мимо СМИ, а на самом деле это очень серьезное достижение. Поэтому я могу сказать лишь одно — за любые слова мы должны нести ответственность и подходить очень взвешенно, отталкиваясь от реалий. Да и в годы Советского Союза, несмотря ни на какие кризисы, несмотря на тяжелые условия труда, мы вырвались вперед, поэтому сейчас все будет зависеть от нас», — продолжила летчик-космонавт.

Собеседник ФАН также напомнила, что между руководством и специалистами госкорпорации Роскосмос, входящими в нее подразделениями и двумя палатами парламента всегда был прямой диалог и поддержка. Поэтому российский космос может всегда рассчитывать на поддержку.

«Конечно же, это святое дело — поддержать отечественную космонавтику», — заключила Елена Серова.

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщал, что район посадки российской лунной станции «Луна-27» в дальнейшем может превратиться в зону российских национальных интересов, где будет создана целая база. Перед «Луной-27» Россия отправит к естественному спутнику Земли посадочный аппарат «Луна-25» в 2021 году для получения опыта мягкой посадки и орбитальный аппарат «Луна-26» в 2024 году для выбора места прилунения для следующих станций.

Напомним, в преддверии Дня космонавтики летчик-космонавт Елена Серова рассказала, есть ли предубеждение против женщин в ее профессии, и дала совет юным девушкам, мечтающим стать космонавтами.