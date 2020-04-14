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Летчик-космонавт поддержала планы Роскосмоса по строительству лунной станции

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В Госдуме поддерживают планы Роскосмоса «застолбить» место для лунной базы в 2025 году

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Елена Серова выразила уверенность, что парламент должен поддерживать отечественную космонавтику.

Ранее генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков в интервью РИА Новости рассказал, что отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-27», вокруг которой впоследствии начнется развертывание российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.

«Опытно-конструкторские работы «Луна-Ресурс-1», в рамках которых создается космический аппарат «Луна-27», находятся на стадии разработки конструкторской документации», — сказал он, добавив, что срок ее завершения — ноябрь 2021 года.

По словам Колмыкова, главной задачей миссии станет забор замороженных проб грунта и исследование их на месте. Кроме того, аппарат займется изучение магнитных аномалий, пыли, сейсмической активности естественного спутника Земли, отработает технологии безопасной посадки тяжелых аппаратов перед отправкой пилотируемых посадочных модулей.

Луна-27

Планы Роскосмоса по анализу и последующему строительству полноценной лунной станции оценила летчик-космонавт, депутат Госдумы VII созыва Елена Серова. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей она сообщила, что за любыми заявлениями официальных лиц РФ пристально следят не только на родине, но и за рубежом, поэтому нельзя разбрасываться пустыми словами.

«Когда мы делаем достаточно громкие заявления, которые в обозримом будущем, возможно, воплотятся в жизнь, мы должны понимать, что несем огромную ответственность за то, что произносим. Соответственно это должны быть не пустые громкие высказывания, а реальные дела. И именно этого ждут наши люди, потому что на днях мы отпраздновали 12 апреля — День космонавтики. К сожалению, конечно, все затмила история с коронавирусом, но тем не менее до сих пор россияне гордятся нашими достижениями. И нельзя сказать, что это какие-то старые достижения, потому что космическая техника не стоит на месте, она постоянно модифицируется», — сообщила Серова.

По словам парламентария, даже если взять тот космический корабль «Союз», который стартовал первым, и тот, на котором летают российские космонавты сейчас — это два разных аппарата, «хотя бы по работе приборного базиса».

Елена Серова

«Тут можно было бы еще упомянуть крайний запуск по двухвитковой схеме с космодрома «Байконур». Это было впервые в истории космонавтики, это огромное достижение наших баллистиков. Двухвитковая схема была проработана достаточно давно, но вот применилась она впервые в этом году. Это очень серьезная история, которая как-то прошла мимо СМИ, а на самом деле это очень серьезное достижение. Поэтому я могу сказать лишь одно — за любые слова мы должны нести ответственность и подходить очень взвешенно, отталкиваясь от реалий. Да и в годы Советского Союза, несмотря ни на какие кризисы, несмотря на тяжелые условия труда, мы вырвались вперед, поэтому сейчас все будет зависеть от нас», — продолжила летчик-космонавт.

Собеседник ФАН также напомнила, что между руководством и специалистами госкорпорации Роскосмос, входящими в нее подразделениями и двумя палатами парламента всегда был прямой диалог и поддержка. Поэтому российский космос может всегда рассчитывать на поддержку.

«Конечно же, это святое дело — поддержать отечественную космонавтику», — заключила Елена Серова.

Луна

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщал, что район посадки российской лунной станции «Луна-27» в дальнейшем может превратиться в зону российских национальных интересов, где будет создана целая база. Перед «Луной-27» Россия отправит к естественному спутнику Земли посадочный аппарат «Луна-25» в 2021 году для получения опыта мягкой посадки и орбитальный аппарат «Луна-26» в 2024 году для выбора места прилунения для следующих станций.

Напомним, в преддверии Дня космонавтики летчик-космонавт Елена Серова рассказала, есть ли предубеждение против женщин в ее профессии, и дала совет юным девушкам, мечтающим стать космонавтами.

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