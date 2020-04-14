Доктор Мясников рассказал, какими проблемами может обернуться карантин

Москва, 14 апреля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что карантин действительно нужен для сдерживания эпидемии коронавируса, однако он может иметь и негативные последствия для общества.

«Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется», — отметил врач, выступая в эфире радио Sputnik.

В частности, на карантине усугубляются проблемы домашнего насилия, психологические расстройства и обостряются хронические болезни. Не стоит также забывать об ухудшении экономического положения людей и экономики в целом. С другой стороны, рассуждает врач, чем меньше длится карантин, тем больше риски дальнейшего распространения инфекции.

Мясников отметил, что принятые в России меры нельзя в полной мере назвать карантином, поскольку люди не изолированы друг от друга. В стране продолжает работать общественный транспорт, врачи, полицейские и продавцы каждый день ездят на работу. Однако определенная степень самоизоляции все же соблюдена, что крайне важно, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.

Напомним, что во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай.