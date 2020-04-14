Москва, 14 апреля. Российская певица Любовь Успенская сделала довольно неожиданное признание. Она опубликовала в Instagram. Успенская намекнула на новые отношения после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь», — написала она.

Как пишут средства массовой информации, в ее жизни появился новый мужчина, которого она представит публике в самое ближайшее время. При этом в хештегах Успенская начала указывать такие слова как «страсть» и «надежда».

Напомним, исполнительница состоит в браке с четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну, которая не так давно обвинила мать в побоях и истязаниях.

Напомним, в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось». Успенская сообщила, что после этого случая «продажные журналисты» пытаются «разрушить ее семью».

В декабре Любовь Успенская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону. Однако зрителей передачи возмутила «натянутая» внешность Успенской и ее неумение грамотно выстраивать речь. Певица стала гостей телепередачи «В гостях у Гордона», где высказалась как на политические темы, так и поделилась подробностями о личной жизни.