Госдума может проверить обоснованность роста стоимости сотовой связи

Повышение цен на услуги мобильной связи может стать чувствительным для россиян, доходы которых существенно упали на фоне ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Сергей Боярский, оценив планы топ-менеджеров телекоммуникационных компаний поднять тарифы на связь.

Согласно статье газеты «Коммерсант», среди опрошенных аналитическим агентством TelecomDaily топ-менеджеров мобильных операторов 38% признались, что в 2020 году цены на их услуги могут подняться на 10%, а 24% респондентов уверены в повышении более чем 20%.

В качестве обоснования увеличения цен они назвали ухудшение экономической ситуации в стране на фоне коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей.

В связи с режимом самоизоляции увеличилась нагрузка на трафик в сегменте домашнего Интернета. Как указывают представители операторов, нынешняя ситуация вынуждает компании увеличивать расходы на модернизацию сетей, что также усложняется изменением курса рубля и задержками поставок оборудования из Китая.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что в режиме самоизоляции одним из важнейших факторов связи с миром для людей является коммуникация с помощью мобильных устройств.

«Поэтому в случае, если этот прогноз начнет вырисовываться в какие-то конкретные действия, то на самом высоком уровне этому будет дана оценка. Нужно обязательно делать анализ объективности их подхода к тарификации и предлагать какие-то компромиссные решения», — заявил Боярский в комментарии ФАН.

Парламентарий напомнил, что в очень трудной ситуации находится экономика всей страны, а не только телекоммуникационные компании.

«Доходы большинства населения страны сокращены, учитывая отсутствие прежней экономической деятельности. Прирост цен на этот востребованный вид услуг будет чувствительным для всех. При этом телекоммуникационные сети – это один из основополагающих и необходимых условий для удаленной работы или учебы», — добавил он.

В январе сообщалось, что мобильные операторы «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») повысят стоимость архивных тарифов. В «Мегафоне» такой шаг объяснили учетом роста потребления услуг абонентами. В «Вымпелкоме» заявили, что прибегнуть к повышению стоимости архивных тарифов заставили расходы на интенсивное развитие инфраструктуры и реализацию требований законодательства.