Очевидцы раскрыли первые слова Бабкиной после ее выхода из комы

Москва, 14 апреля. Известную певицу Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы, в которой она находилась около недели. Очевидцы раскрыли, какие слова произнесла артистка, пришедшая в себя после столь долгого сна.

«Где я была?» — спросила очнувшаяся Бабкина.

Узнав, что она неделю провела в коме, певица была ошарашена. Бабкина предположила, что после длительного сна она «должна быть сильно голодна», а затем попросила принести ей жареной картошки и квашеной капусты. Однако тут же певица вспомнила, что придерживается диеты и согласилась на стандартный больничный рацион.

«Тем более, что пост сейчас», — отметила артистка.

Как рассказали источники «МК», после еды Бабкина сразу вспомнила о своем театре «Русская песня», который готовит новые номера, и поинтересовалась, как идут дела у коллектива.

Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией в одну из частных московских клиник 1 апреля, напоминает KP.RU. Артистку ввели в медикаментозную кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Медики подозревали, что 70-летняя певица заразилась коронавирусом, однако тесты не выявили COVID-19 у Бабкиной, пишет «Утро.ру».

Сейчас состояние артистки стабилизировалось, поэтому медики смогли отключить ее от аппарата ИВЛ. Бабкина дышит самостоятельно, а ее анализы и показатели демонстрируют улучшение.