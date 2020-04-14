«Альянс врачей» раздает медикам промышленные маски, бесполезные против COVID-19

«Альянс врачей» Алексея Навального продолжает активно использовать пандемию COVID-19 для собственного пиара. В понедельник, 13 апреля, помощница блогера и формальный руководитель организации Анастасия Васильева сообщила, что доставила медикам поликлиники №218 Москвы партию средств индивидуальной защиты (СИЗ). На деле же оказалось, что как минимум часть привезенной «помощи» не просто бесполезна, но опасна.

Одну партию отгружаем, две в уме

В конце марта Васильева от лица «Альянса врачей» объявила сбор средств на закупку СИЗ для российских больниц. По ее мнению, медики в стране якобы недостаточно обеспечены медицинскими перчатками, спецкостюмами и фильтрационными полумасками. К 9 апреля «Альянс» собрал 4,5 миллиона рублей и заявил о трех акциях по доставке СИЗ врачам.

Однако никаких финансовых отчетностей предоставлено не было, жертвователям не удастся взглянуть даже на чеки, чтобы узнать, как и на что были потрачены их деньги. Вместо реальной информации Васильева «кормит» свою аудиторию фотографиями и видео, на которых она картинно «оказывает помощь».

Не стала исключением поездка в поликлинику №218, которая обернулась сразу несколькими скандалами. Васильева на камеру собственноручно разгружала коробки, несмотря на присутствие сразу нескольких мужчин-волонтеров.

А затем и вовсе оказалось, что медики не обращались в «Альянс врачей», это сделал от лица заведения один рентгенолог, член «Альянса». Он даже пришел на передачу помощи, хотя находился на больничном и был обязан соблюдать карантин.

Вручить коробки с СИЗ Васильевой не удалось. Причем по очень весомой причине — в связи с наличием больных коронавирусной инфекцией поликлиника находится на карантине, о чем сообщается на главной странице официального сайта медучреждения. Маловероятно, что «Альянс» не был знаком с этой информацией, тем более что в их «отчете» об этом упомянуто. Но Васильева и ее помощники все равно предпринимали попытки пройти в здание и контактировать с сотрудниками. Именно такое безответственное поведение способствует распространению заболевания по всему миру.

Интересно, что в своем отчете «Альянс врачей» уверяет, будто бы партия была отгружена. Но вот кому — это загадка, ведь поликлиника его не приняла. Дело не сделано, а деньги освоены. Вполне вероятно, что эти же коробки под видом уже новой партии Васильева будет пытаться передать следующей больнице.

Тем не менее определенная польза от попытки прорваться в поликлинику №218 все же есть. На нескольких кадрах оказалась запечатлена маркировка ящиков с «помощью». Это позволило узнать, что же так настойчиво Васильева пыталась вручить врачам.

Главное — освоить бюджет

Оказалось, что «Альянс» потратил деньги на несколько упаковок респираторов «Алина-210». Не составило труда найти в Интернете производителя, им оказалась крупная российская компания из Ленинградской области «Респираторный комплекс».

На главной странице сайта предприятия прямо указано, что минимум до 30 апреля она не занимается поставками для юридических и физических лиц, вся продукция идет в больницы и экстренным службам. Во-первых, это означает, что все производственные мощности страны и без «Альянса врачей» направлены на обеспечение российских медиков СИЗ. А во-вторых, что Васильева покупала респираторы у перекупщиков или посредников.

Впрочем, даже у них крупные партии противовирусных масок сейчас найти сложно, а если и удастся, то по завышенным ценам. Возникает закономерный вопрос: где же «Альянс» раздобыл сразу несколько коробок респираторов? Ответ прост, именно на модель «Алина-210» спрос не так велик, потому как она является промышленной. На сайте производителя все указано прямо.

Там же представлены модели, которые действительно могут помочь в борьбе с вирусами и бактериями. Производитель относит их к отдельной медицинской категории, это можно заметить по специальным значкам на фото моделей.

Что действительно защитит медиков

Более того, респиратор «Алина-210» имеет класс защиты FFP2, которую соответствующий ГОСТ 12.4.294 определяет как средней эффективности. Она может частично помочь в борьбе с распространением коронавируса, но только когда нет непосредственного контакта с заболевшими, и то не гарантированно. Минздрав России в обязательном порядке предписывает медицинскому персоналу использовать полумаски с классом защиты не ниже FFP3, если на лечении находится больной с COVID-19. Такая мера вызвана особенностью распространения нового коронавируса.

От некоторых вирусов и бактерий в некоторой степени могут защитить даже респираторы с защитой уровня FFP1-2, но высокий процент заболевших медиков в Испании, Италии, США, Китае и других странах показал, что в случае с COVID-19 полумеры не эффективны, защитить врачей от него может только FFP3. В результате ВОЗ рекомендовала медперсоналу лечить пациентов только в полумасках наивысшего уровня защиты, о чем сообщила даже пролиберальная пресса.

Васильева либо не владеет этой основополагающей профильной информацией, хотя возглавляет «профсоюз врачей», либо сознательно привезла в поликлинику, где зарегистрированы больные коронавирусом, абсолютно бесполезные для медиков промышленные маски.

Если информация о том, что «Альянс врачей» действительно собрал 4,5 миллиона рублей на закупку «помощи», правдива, то жертвователям следует крепко задуматься, на что идут их деньги. Ведь Анастасия Васильева закупила негодные для медперсонала промышленные респираторы с недостаточным уровнем защиты и привезла их в медучреждение, где лечат больных COVID-19. Если бы Васильева действительно хотела оказать помощь больным, то отвезла бы эти респираторы рабочим, занятым на стройке спецбольницы в Новой Москве. Это было бы хотя бы логично и безопасно для окружающих.

Заметим, что всю представленную информацию мы легко нашли в открытом доступе. В такой ситуации действия Васильевой можно расценивать только как заранее спланированную диверсию, целью которой является пиар на чужом здоровье и жизнях.